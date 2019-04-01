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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: “3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 05:05
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: “3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Şenocak, “Veri girişlerinden sonra İstanbul’da yaklaşık 3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık” dedi.


AK Parti İstanbul İL Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. İl binası basın odasında yapılan açıklamada Şenocak, seçim yarışında kendi adayları olan Binali Yıldırım’ın kazandığını söyledi. Şenocak açıklamasında, “Bizim il başkanlığı olarak bu saate kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, kendi seçimimize göre yapmış olduğumuz programa göre, şuana kadar tüm veri girişleri tamamlamış bulunmaktayız. Tabi bu mevcut veri girişinde, şuana kadar 290 bin oy oranı da geçersiz olarak sayılmaktadır. Hatta bu geçersiz oy oranlarının büyük bir bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bununla ilgili ilgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şuanda yapmış olduğumuz, veri girişlerinden sonra İstanbul’da yaklaşık 3 bin 870 oy farkla seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 05:05
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