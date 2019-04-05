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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "12 bin 300 oy lehimize döndü”

İstanbul’da yapılan seçimlerle ilgili itiraz süreci sürüyor.

05 Nisan 2019 Cuma 03:21
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "12 bin 300 oy lehimize döndü”

İstanbul’da yapılan seçimlerle ilgili itiraz süreci sürüyor. Beyoğlu’nda yapılan oy sayım çalışmalarını yerinde ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “bu saat itibariyle 12 bin 300 sayıya ulaşmış durumda. İstanbul’da tüm geçersiz oyların sayılması için talebimiz var” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimlere ilişkin itiraz süreci devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.


Seçim itirazlarına yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili konuşan Şenocak, şuana kadar 12 bin 300 oyun lehlerine değiştiğin aktardı. Şenocak, “İl seçim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda burada geçersiz oyların sayımı devam ediyor. İçerde işler yolunda, demokrasi gayet işliyor. Oylar gayet şeffaf bir şekilde sayılıyor. Gerekirse canlı yayında, gerekirse en şeffaf bir şekilde milletimizi aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki, her bir oyun çok kıymetli olduğunu inanıyoruz. Çünkü milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. Biz de bu ortaya konulan iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip çıkmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun. Biz milletimizin oyunun sonuna kadar şeffaf bir şekilde yanında olmaya gayret edeceğiz. Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde, lehimize çevrildiğini gördük. Şuan itibariyle 11 bin olan oyumuzun, bu saat itibariyle 12 bin 300 sayıya ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar bu milletimizin kullanmış olduğu, oyları da koruyacağımıza beyan ediyoruz” dedi.


“İstanbul’daki tüm geçersiz oyların sayılması için talebimiz var”


İstanbul’da geçersiz oyların tümünün sayılması için talepte bulunduklarını belirten Şenocak, bu itiraza ilişkin Beyoğlu’ndan başladıklarını belirterek, “Yarın sabahtan itibaren devam edebilir, ama o il seçim kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. O yönde taleplerimiz var. Bu talebe göre değişiyor. Ama bizim ilçeler bazında yapmış oludğumuz çalışmalarda, biz orada şeffaflığa aykırı bir durum varsa, biz gerekli itirazlarımız yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları, olmuyorsa il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü, bunun hiyerarşisi bellidir. Şuana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu akşam Beyoğlu’nda çalışmalar hayata geçirmiş olduk, inşallah güzel sonuçlar alırız. Şuan Beyoğlu’nda sonuçların lehimize sonuçlandığını görmekteyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 03:21
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