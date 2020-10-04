AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanları için mama dağıttı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı.



Gençlik Kolları üyeleri, üzerine mama ekli pankartları 39 ilçeye asarak, vatandaşların sokak hayvanlarını beslemesini sağladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de Tuzla ilçesinde sokak hayvanlarına mama dağıtma etkinliğine katıldı.



Tomakin, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokaktaki canlara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının hayvan haklarına dikkati çekmek olduğunu aktaran Tomakin, hayatın her canlı için kutsal olduğunu dile getirdi.

Hayvanların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğine vurgu yapan Tomakin, şunları kaydetti:

"Hayvanları sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hazırladığımız pankartlarımızın üzerine sokak hayvanlarımız için mamalar bıraktık. Vatandaşlarımız pankartın üzerinden mamaları alabilir, bir sokak hayvanımızın karnını doyurabilir. Sokak hayvanlarını bir gün değil her gün hatırlayalım, onların dostumuz olduğunu unutmayalım."