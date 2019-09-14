0553 313 94 23

AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın 19 makam odası var" iddiasında bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin israf olur diye vazgeçtiği Seyrantepe projesini hayata geçiriyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:06
AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'israf var' iftiralarıyla algı operasyonları yürüten CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili Kadir Topbaş döneminde onaylanan ancak israf olur gerekçesiyle vazgeçilen 65 katlı belediye hizmet binası yapılması için düğmeye bastı.

İBB’nin 12 yıl önce Seyrantepe’ye yapmak istediği hizmet binası konusu yeniden gündeme geldi. 12 yıl içinde çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan Seyrantepe hizmet binası imar planları, 2017 yılında yapılan değişikliğe yapılan itiraz üzerine İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının gündemine alındı. İBB Meclisi oy birliğiyle, söz konusu arazi ile ilgili yapılmış olan imar planlarını iptal ederek, 2007 yılında yapılan plan koşullarına dönülmesi kararı aldı. Topbaş döneminde söz konusu araziye, 65 katlı bir gökdelen yapılması planlanmıştı.

'1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

Yapılması planlanan gökdelen içerisinde, belediye hizmet birimlerinin yanı sıra AVM, sağlık tesis alanı, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, kongre ve kültür merkezi yer alacaktı.

İBB israf gerekçesiyle 2015 yılında projeyi askıya aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane’den Seyrantepe’ye taşınmasından 2015 yılında tamamen vazgeçilmişti. 

 '19 makam odası' İmamoğlu'na yetmedi 

Daha bir hafta önce, 'başkanın 19 makam odası var' diyen Ekrem İmamoğlu'nun onları kullanacağına yeni belediye binası yaptırması 'bu israf değil mi?' sorusunu akıllara getirdi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:06
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Seyrantepe
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. AK Parti
  5. Kadir Topbaş
  6. Saraçhane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek
    1. Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek
    2. Türk Telekom Arena iş ilanı! İşte,..
    3. Donald Trump dünyaya az önce ilan..
    4. Beyaz Saray'dan Hamza bin Ladin'in..
    5. AK Parti israf olur diye vazgeçmişti!..
    6. Vali Yerlikaya Ahilik Haftası..
    7. Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı,..
    8. Enflasyon tek haneye mi düşüyor?..
    9. Şırnak’ta 16 yaşındaki gençten 5..
    10. ABD, başına ödül koyduğu Usame bin..
    11. Başakşehir Sivasspor canlı maç takip
    12. Kahramanmaraş’ta zeytinlik alanda..
    13. SU-35 savaş uçağı İstanbul semalarında..
    14. İlahiyatçı yazar erkeklerden şikayet..
    15. Kaymakam Sinanoğlu’ndan yatırım çağrısı
    16. Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da
    18. Bakir İzetbegoviç yeniden SDA genel..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli:“Yeni..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...