AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'israf var' iftiralarıyla algı operasyonları yürüten CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili Kadir Topbaş döneminde onaylanan ancak israf olur gerekçesiyle vazgeçilen 65 katlı belediye hizmet binası yapılması için düğmeye bastı.

İBB’nin 12 yıl önce Seyrantepe’ye yapmak istediği hizmet binası konusu yeniden gündeme geldi. 12 yıl içinde çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan Seyrantepe hizmet binası imar planları, 2017 yılında yapılan değişikliğe yapılan itiraz üzerine İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının gündemine alındı. İBB Meclisi oy birliğiyle, söz konusu arazi ile ilgili yapılmış olan imar planlarını iptal ederek, 2007 yılında yapılan plan koşullarına dönülmesi kararı aldı. Topbaş döneminde söz konusu araziye, 65 katlı bir gökdelen yapılması planlanmıştı.

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Yapılması planlanan gökdelen içerisinde, belediye hizmet birimlerinin yanı sıra AVM, sağlık tesis alanı, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, kongre ve kültür merkezi yer alacaktı.

İBB israf gerekçesiyle 2015 yılında projeyi askıya aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane’den Seyrantepe’ye taşınmasından 2015 yılında tamamen vazgeçilmişti.

'19 makam odası' İmamoğlu'na yetmedi

Daha bir hafta önce, 'başkanın 19 makam odası var' diyen Ekrem İmamoğlu'nun onları kullanacağına yeni belediye binası yaptırması 'bu israf değil mi?' sorusunu akıllara getirdi.