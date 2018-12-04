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AK Parti Isparta belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti Isparta belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti şuana kadar 60 il belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanması beklenen iller arasında Isparta da var. AK Parti Isparta belediye başkan adayları kim? Isparta AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde açıklandı mı? AK Parti Isparta belediye başkan adayları kim?

04 Aralık 2018 Salı 15:27
AK Parti Isparta belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti Isparta belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti şuana kadar 60 il belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanması beklenen iller arasında Isparta da var. AK Parti Isparta belediye başkan adayları kim? Isparta AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde açıklandı mı? AK Parti Isparta belediye başkan adayları kim?

Isparta AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Isparta belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Edirne yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Isparta belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Edirne belediye belediye başkan adayı ve Edirne ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak. Ancak Edirne AK Parti belediye başkan adaylığı için bazı isimler geçse de AK Parti Isparta belediye başkan adayları resmi olarak açıkanmadı.

MHP Isparta belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu oldu

İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı: Baro Başkanı Gökmen Gökmenoğlu oldu.

2014 Isparta yerel seçim sonuçları

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:27
  1. İzmir
  2. Isparta
  3. Edirne
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
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