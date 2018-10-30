AK Parti ile Rus iktidar partisi arasında kritik anlaşma!

AK Parti ile Rusya’nın iktidar partisi olan Birleşik Rusya Partisi arasında Moskova’da 'İşbirliği ve Etkileşim Protokolü' imzalandı. Protokolde Türk tarafını AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ederken, Rus tarafında ise Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak yer aldı.



İmzalanan anlaşmaya göre taraflar karşılıklı görüşmeler yaparak, partner ülkelerdeki duruma ilişkin güncel konular, ikili ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgi paylaşacak. Parti inşası, organizasyon çalışmaları, gençlik politikaları, ekonominin gelişimi ve karşılıklı ilgi odağı olan diğer alanlarda deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, çeşitli düzeylerdeki parti heyetleri değişimi, uzman toplantıları ve diğer ikili etkinlikler de düzenli olarak gerçekleştirilecek.

'Moskova Deklarasyonu'

Öte yandan, AK Parti’nin 3 günlük Moskova ziyaretinde, Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet, ICAPP toplantısına katılan diğer ülkelerin siyasi partilerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. AK Parti heyeti, iktidar partisinin yanı sıra Duma’da ikinci ve üçüncü parti konumunda olan Rusya Komünist Partisi ve Liberal Parti yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgeler düzeyinde partiler arasındaki bağların ve temasların aktif bir şekilde geliştirilmesi konusu ele alındı. Ayrıca, Afrika ve Latin Amerika Partileri ile işbirliği kararının da alındığı toplantılarda küresel sorunlara tek taraflı değil çok taraflı mekanizmalar ile çözüm arama yaklaşımı vurgulandı. Aşırılık ve terörle mücadelede ortak hareket edilmesi konusunun ele alındığı toplantılar, uzlaşma ile kabul edilen 'Moskova Deklarasyonu' ile sonuçlandı.



Kapanış oturumuna Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Başbakan Dmitriv Medvedev de katıldı.