AK Parti ile ilgili olay iddia! "Gizli tutuluyor" deyip bombayı patlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti seçim kampanyasında sürprizler olacağını söyledi. Selvi, AK Parti’nin seçim sloganını da köşesinde paylaştı.

Selvi, “Seçim kampanyasında bazı sürprizlerin üzerinde çalışılıyor.” dedi. Erdoğan’ın Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde zaman zaman iftarını açacağını belirten Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin seçimler öncesi miting yapıp yapmayacağına ilişkin ise, “Miting yapılacak. Ama sadece mitingler yapılmayacak. AK Parti’nin seçim kampanyasının ana omurgasını oluşturan yerli ve milli projelerin hayata geçirildiği törenler düzenlenecek.” ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, “Deprem gölgesinde bir seçim kampanyası yürütüldüğü için her ayrıntı ince bir şekilde düşünülüyor. Peki seçim afişleri kullanılacak mı? Evet, seçim afişleri olacak. Deprem bölgesinde seçim afişi asılmayacak. Ancak bayramdan sonra deprem bölgesinin dışında seçim afişleri ve pankartlar kullanılacak.” diye yazdı.

Selvi, “AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde, “Türkiye için hemen şimdi” sloganını kullanacak. Ama tek slogan bu değil. Seçim mitinglerinin başlamasıyla birlikte yeni bir slogan daha kullanılacak. Ama şimdilik gizli tutuluyor.” dedi.

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Daha önce Erdoğan’ın seçim kampanyasında müzik kullanmayacağı açıklanmıştı. Selvi bu konuda ise, "Deprem nedeniyle şarkılı türkülü bir kampanya yürütülmeyecek. Ama bayramdan sonra deprem bölgelerinin dışında yapılacak olan mitinglerde seçim şarkısının kullanılması tartışılıyor. Ama bu konuda kesin bir karar verilmiş değil. Eğilim, seçim şarkısının kullanılması yönünde.” ifadelerini kullandı.