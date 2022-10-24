AK Parti ile ilgili flaş iddia! Ortalık çok fena karışacak

HaberTürk yazarı Kübra Par'dan 2023 seçimleriyle ilgili siyaset kulislerini karıştıracak bir iddia geldi. Kübra Par, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kanun teklifine karşı Anayasa değişikliği hamlesi hakkında, "Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek" dedi.

Referandum israf ama...

Par, 'AK Parti'nin yasama süreçlerinde etkin olan önemli bir isme', "Referandum yapmak israf değil mi?" diye sorduğunu ve "Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir" yanıtını aldığını belirtti. Par şöyle devam etti:

Bunun Erdoğan lehine yaratacağı...

"Seçime daha 7-8 ay olduğunu hatırlatınca 'Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir' diye ekledi. Yani AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yaratacağı motivasyonu anlatmaya gerek yok sanırım.

Muhalefet çantada keklik görüyor

Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bir yol ayrımına geldik. Otoriter rejimden yana mı olacağız, demokrasiden yana mı?' diye sormuş.

Muhalefet 2023 seçimlerinin 'Parlamenter sistem ve demokrasi isteyenlerle mevcut düzenin ve otoriterliğin devamını isteyenler' arasında geçeceğini söylüyor, ekonomik tablo nedeniyle kazanmanın çantada keklik olacağına inanıyor.

AK Parti 1 taşla 2 kuş vuracak

Oysa AK Parti, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusunu açması üzerinden bir taşla iki kuş vurarak seçimi tekrar kimlik siyaseti eksenine taşıdı."