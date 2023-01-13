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Medya AK Parti ile ilgili bomba iddia! O ünlü isimler...
Medya

AK Parti ile ilgili bomba iddia! O ünlü isimler...

Bülent Aydemir, AK Parti'nin milletvekili listeleriyle ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:18:00 -
AK Parti ile ilgili bomba iddia! O ünlü isimler...

Bülent Aydemir, AK Parti'nin milletvekili listeleriyle ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. "Listeler yapılırken, toplumu heyecanlandıracak yeni adaylar veya parti içinde geri plana düşmüş, toplumsal tabanı ve karşılığı olan isimlere ağırlık verilecek. AK Parti listelerinde popüler isimler görürseniz şaşırmayın" ifadelerini kullanan Aydemir, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti tüzüğü gereği milletvekilleri için uygulanan üç dönem kuralı var. Üçüncü dönemine giren vekillerin devam edip etmeyeceklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Listeler yapılırken, toplumu heyecanlandıracak yeni adaylar veya parti içinde geri plana düşünmüş, toplumsal tabanı ve karşılığı olan isimlere ağırlık verilecek. AK Parti listelerinde popüler isimler görürseniz şaşırmayın.

AK Parti, Meclis’te oluşacak aritmetiği en az cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemsiyor dedik. Birçok ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmen desteğinin AK Parti’nin üzerinde olduğu görülüyor. Parti içinde yapılan yorumlar da bunu doğruluyor. Bu alanda özel bazı çalışmalar yapılması zorunlu…"

 

 

 

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