Ak Parti ile din eğitimi özgürlüğüne kavuştu

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından okunan bildirgede şunlar vurgulandı:

2002 dönüm noktası oldu

“Türkiye’de din eğitiminin geçirdiği inişli çıkışlı değişim ve dönüşümler dikkate alındığında 2002 ve sonrasında din eğitimi alanının din ve vicdan hürriyeti bağlamında ilerici, kapsayıcı, özgürlükçü bir yapıya doğru bir ivme yakaladığı, yeni dönemin birey ve toplumun din eğitimi talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında bir dönüm noktası olduğu ifade edilmiştir. İmam Hatip Okullarının, Türkiye’de yalnızca dini düşünce ve hayata şekil ve ruh vermekle kalmadığı, genel olarak ülkemizin ve bütünüyle İslam dünyasının geleceğini şekillendirecek köklü adımların atılmasına da temel ve zemin hazırlayan Türkiye’nin ortaya koyduğu özgün bir eğitim modeli olduğuna dikkat çekilmiştir.”



Sempozyumun “Günümüzde Türkiye ve İslam Dünyasında Yüksek Din Öğretiminin Geleceği” başlıklı oturumuna ise eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.