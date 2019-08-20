AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’dan belediyeye içme suyu eleştirisi

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, ilçede dün yaşanan ve yaklaşık 12 saat süren içme suyu kesintileri üzerinden Bozüyük Belediyesi’ni eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hüsnü Ersoy, "Bu kadar sık su kesintisi, bu kadar kalitesiz bir hizmet uzun yıllardır şehrimizde yaşanmıyordu. Allah yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi. Seçim öncesinde suyu bedava vereceğini taahhüt eden Bozüyük Belediyesi’nin musluklardan su dahi akıtamadığını belirten Başkan Hüsnü Ersoy “Bir zamanlar musluklarından buz gibi sular akan, su kesintilerinden dolayı insanların marketlerden hazır damacana suları almak için yarışmadığı, sokak çeşmelerine ellerinde boş bidonlarla gidip sıra beklemediği bir güzel Bozüyük vardı. Bir de musluktan akıtamadığı suyu bedava vereceğini taahhüt eden Bozüyük Belediyesi. Bu nasıl bir ironi, bu ne yaman çelişkidir. Bu kadar sık su kesintisi, bu kadar kalitesiz bir hizmet uzun yıllardır şehrimizde yaşanmıyordu. Allah yardımcımız olsun. Müjdeli haberler arasına "Gözümüz aydın, sular geldi"yi ilave edeceğiz gibi görünüyor Bozüyük’te” dedi.