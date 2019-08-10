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AK Parti İl Kadın Kolları teşkilatından ’Sosyal Market’e destek

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şehir Hastaneleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Türkiye’de ilk defa ihtiyaç sahibi olan hastalara yönelik açılan ‘Sosyal Market’i ziyaret ederek projeye destek olmak adına hastanenin çocuk bezi, şampuan, pijama, terlik gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
AK Parti İl Kadın Kolları teşkilatından ’Sosyal Market’e destek

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şehir Hastaneleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Türkiye’de ilk defa ihtiyaç sahibi olan hastalara yönelik açılan ‘Sosyal Market’i ziyaret ederek projeye destek olmak adına hastanenin çocuk bezi, şampuan, pijama, terlik gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı.


Yapılacak olan desteklerle birlikte böylesine güzel bir projenin ülkemizde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yalçın, "Eskişehir Şehir Hastanemizin ’Sosyal Market’ projesine destek olmak amacıyla yardımlarda bulunarak bu kıymetli projeye kayıtsız kalmadık. Sosyal Market Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi, şehir dışından yatan kimsesiz hastalar ve acile gelmiş hastalarımızın tedavi gördükleri süre zarfıyla ilgili hekim ya da hemşire tarafından sosyal hizmet uzmanlarımıza iletilmesinden sonra kişisel ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. Yardımlar her zaman olmalı ve ihtiyaçlar paylaşılmalıdır. Kim ihtiyaç sahibi ise onun ihtiyacı giderilmelidir. İyilikler ve güzellikler paylaşıldıkça arttığı gibi sıkıntı ve üzüntüler de paylaşıldıkça azalır. Bu bağlamda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde yardımlarımızla birlik ve beraberliğimizi arttırmalı, bu güzel geleneği devam ettirmeliyiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
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