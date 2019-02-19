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AK Parti il genel ve belediye meclis üyeleri listeleri açıklandı

AK Parti’nin Karabük’teki il genel ve belediye meclis listeleri belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 19:01
AK Parti il genel ve belediye meclis üyeleri listeleri açıklandı

AK Parti’nin Karabük’teki il genel ve belediye meclis listeleri belli oldu.


AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük il genel ve belediye meclis üyelerini açıkladı.Karabük İl Belediye Meclisi kontenjan üyeleri Muzaffet Atılkan, Muhammed Kaya, Cemal Aybakır olarak belirlenirken, Asil üyeleri Sait Aygün, Osman Köşker, Ömer Sürmen, Saime Öksüzoğlu, Hüseyin Erik, Hülya Uğur, Samet Salt, Orhan Ünal, Mesut Alıcı, Kazım Çamlı, Özkan Çetinkaya, Koray Gümüş, Şemsettin Yakut, İbrahim Özkaynak, Ahmet Çınar, Yavuz Hüsam, Rümeysa Gök, Sümeyye Zişan İpek, Necati Ton, Muhittin Yılmaz, M.Ali Yağlı, Hakkı Esen, Ahmet Erkartal, Arif Esen, Rahmi Çankaya, Kamil Sever, Seray Aksoy Özdemir, Fikri Devret olarak belirlendi.


İl Genel Meclisi üyeleri ise Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Enver Kemik, Mehmet Türkiş’ten oluştu.


Safranbolu ilçesinde Belediye Meclisi kontenjan üyeleri M.Osman İyigüngör, Sabahattin Uzun ve Zafer Çebi olarak belirlenirken, asil üyeleri Saim Tiryaki, Mehmet Adalar, Muharrem Tünay, Nazmiye Dursunlar, Birol Sarıvaz, Abdullah Ünal, Adem Karataş, Kadir Cefakar, Hasan Hüsnü Demir, Erol Özduran, Büşra Arlı, Erdoğan Karababa, Fatoş Aycan Acar, Şahin Sevimli, Özcan Doğangönül, Ali Özdemir, Recep Alper, Ali Yardibi, Sefer Çiller, Osman Usta, Mustafa Toranoğlu, Ali Çetin’den oluştu.


Safranbolu İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Feride Demiralp olarak belirlendi.


Yenice ilçesi Belediye Meclis Üyeliği aday listesi Neşe Mısırlı, Erdal Yirmibeş, Rıfat Koca, Veysel Karakaş, Abdullah Bakırcık, Hasan Cıbır, Rahime Elieyioğlu, Gülcan Tefenli’den oluşurken,İl Genel Meclisi üyeleri Recep Tetik ve Seyfettin Yılmaz olarak belirlendi.


Karabük’e hizmet için hep birlikte çalışacaklarının altını çizen Altınöz, listelerin hem Karabük’e hem de memlekete hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:01
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