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AK Parti İl Başkanı Yanar, Regaib kandilini kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin ve Nevşehirli vatandaşların kandilini kutladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:19
AK Parti İl Başkanı Yanar, Regaib kandilini kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin ve Nevşehirli vatandaşların kandilini kutladı.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu ifade etti.


Bütün İslam Dünyası için önemli olan, içinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi’ni barındıran üç ayların başladığını kaydeden Yanar, “Bu mübarek günlere tekrar erişmiş olmanın sonsuz huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 3 aylar, keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara sunduğu bereketli zamanlardandır. Bin aydan daha hayırlı olan ‘Kadir Gecesi’ni de içerisinde barındıran bu aylarda; rahmet kapıları sonuna kadar açılır. Bu nedenle en iyi şekilde değerlendirebilmeye çalışmalıyız. Hayatın çeşitli sıkıntıları ve nefsin istekleri karşısında yorgun düşen ruhlarımızı, Rabbimizin kulluk kapısına yaklaştırabilmek için, tövbeyle yeniden tazelenmeli ve salih amellerle bu günleri değerlendirme yoluna gitmeliyiz. Yüce Rabbimiz, bu aylarda elde edilen güzel hasletleri, kazanımları diğer aylar ve günlerde de devam ettirmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle; Üç ayların, İslam âleminin ve milletimizin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olması temenni eder, tüm Nevşehirli hemşerilerimin 3 aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:19
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