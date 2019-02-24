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AK Parti İl Başkanı Şenocak, Zeytinburnu’nda teşkilat mensuplarıyla buluştu

Zeytinburnu’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, mahalle başkanlarının sandık ortalamasını yüzde 10 arttırması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma sözü verdi.

24 Şubat 2019 Pazar 10:13
AK Parti İl Başkanı Şenocak, Zeytinburnu’nda teşkilat mensuplarıyla buluştu

Zeytinburnu’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, mahalle başkanlarının sandık ortalamasını yüzde 10 arttırması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma sözü verdi.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Şenocak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy’un uzun yıllar Zeytinburnu’nda çalışması sebebiyle belediyeciliğe hakim olduğunu ve AK Parti için uygun bir aday profili olduğunu dile getirdi. Şenocak, 31 Mart akşamı Zeytinburnu, İstanbul ve tüm diğer il ve ilçelerde bayram havası oluşturmak için teşkilat mensuplarına sandık esaslı çalışma modelinden bahsetti. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Başkanım inşallah bu karşınızda görmüş olduğunuz ekiple birlikte 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü ev ev, sokak sokak tarayacağımıza birbirimize söz verdik. Bir kez de sizin huzurunuzda bu sözü veriyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah 31 Mart gecesi büyük bir müjde vermeyi hayal ediyoruz. Teşkilatımız bu konuda motivedir” dedi.



“Bir oy daha nasıl fazla alınabilirin derdinde olmamız lazım”


Şenocak, ilçe teşkilatına seslenerek, “Bu süreç içerisinde belediye bizden rehavetinin içine girmememiz lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi kolay olmuyor. Biz bir oy daha nasıl fazla alınabilirin derdinde olmamız lazım. Yüzde 50 ise 51’i zorlayacağız. 60 ise 61’i, 70 ise 71’i zorlayacağız. Bizim çalışma tarzımız hep bu olmalıdır. Rehavet yok. Rehavete kapıldığımız gün işimizin bittiği gündür” ifadelerini kullandı.



“Bizim en önemli unsurumuz sandık esaslı çalışma modelimiz”


Şenocak, “Bizim en önemli unsurumuz sandık esaslı çalışma modelimiz. Her sandık başındaki arkadaş bu işin peşinden koşacak. Çok basit bir çalışma. Nitelikli yaparsan, disiplinli yaparsan 15 günde bitireceğimiz iş. O mahallenin sorumlu yürütme kurulu üyesi, o mahallenin sorumlu yönetim kurulu üyesi, o mahallenin sorumlu mahalle başkanı ve onun oluşturduğu yönetim. Başından sonuna kadar herkes işini takip ederse hiçbir yerde zafiyet olmaz” dedi.



“Cumhurbaşkanımızla sizi bir araya getireceğim”


Şenocak, toplantının ardından Merkezefendi Mahallesi’ndeki Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu. Burada sandık başkanlarına seslenen Şenocak, “Sandık başkanı eğer kendi sandığında oyunu yüzde 10 arttırırsa onlara da bir cep telefonu vereceğiz. Eğer mahalle başkanı da her sandık ortalama arttırırsa Sayın Cumhurbaşkanımızla sizi bir araya getireceğim. Biz bunu gönülden yaptığımız zaman olur. Olmaz diye bir şey yok. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:13
  1. doğa

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