AK Parti İl Başkanı Ercik, Mersinlilerin Kurban Bayramını kutladı

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yayınladığı mesajla Mersinlilerin Kurban Bayramını kutlayarak, bayramın İslam Alemi ve insanlık için barış, huzur ve refah getirmesini diledi.

İl Başkanı Ercik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ercik, “Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği günlerdir. Büyükler başta olmak üzere yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeye, küçüklerin sevindirilmesine, dayanışmaya, hediyeleşmeye, birlik ve beraberliği güçlendirmeye azami derecede özen göstererek gönüllerini kazanmalıyız. Bu mübarek günleri, manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Mersinli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanızı temenni ederim. Bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.