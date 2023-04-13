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Medya

AK Parti iktidarda mıydı? Karar’ı rezil rüsva eden örnekler

Yeniakit Publisher
2023-04-13 13:55:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını aklınca ti'ye alan Karar'a tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti iktidarında kemalist vesayetin yaptıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta tekrar seçilmesi durumunda, yeni dönemde yapacaklarını anlattı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurdurttuğu Karar gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini aklınca ti'ye aldı. Karar Erdoğan için, "Bizi bir de iktidarda görün siz" manşeti attı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Karar'ın tepki çeken manşeti de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, AK Parti döneminde kemalist vesayetin, Emine Erdoğan'ı GATA'ya bile sokmadığını hatırlatarak, "2008'de dönemin başbakanının eşi GATA'ya sokulmadı. 2012'de başörtüsü serbestliği sağlanıyor, CHP'nin bugün 1. sıradan aday gösterdiği Mahmut Tanal Danıştay'a koşuyor, 'avukatlar başörtülü avukatlık yapamazlar' diyor. Bu düzenlemeyi iptal edin, diyor. Bu düzenlemenin iptaliyle ilgili dava halen devam ediyor. Karar, 'Her şey Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında, sanki muhalefet lideri gibi konuşuyor' diyor. O kadar ülkeyi batırmışlar ki önceki dönemdekiler, başörtüsü yasağından, imam hatiplere katsayı zulmünden, ekonomik alandaki hatalara, yıllarca asgari ücretten vergiyi kaldıramamışlar vesaire... EYT sorunu, sorun sorun sorun! Hep sorun." ifadelerini kullandı.

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