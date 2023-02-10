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Gündem AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman çok acı haberi duyurdu
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman çok acı haberi duyurdu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın enkaz altındaki iki ağabeyi ile eşleri, ablası, eniştesi ve yeğenlerinden acı haber geldi. Yayman üzüntüsünü dile getirirken, 'Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:07:00 -
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman çok acı haberi duyurdu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, depremin vurduğu Hatay’da iki ağabeyi ve eşleri ile ablası, eniştesi ve yeğenleri enkaz altında kaldı. Bir ağabeyi enkazdan sağ olarak çıkarılan Yayman’ın ablasının ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yayman’ın enkaz altındaki diğer yakınlarının kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da telefonla arayıp yakınlarının durumunu sorduğu Yayman, “Acımız dağlar gibi” diyerek şunları söyledi:

Hangisine üzüleyim

“Medeniyetler şehri Hatay’ımız maalesef yerle bir oldu. Güzel şehrimize sanki atom bombası atılmış gibi. Çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Kaybettiğimiz hemşehrilerimize mi, yıkılın şehrime mi, ablama, abime mi üzüleyim? Acımız çok büyük. Gün birlik günü. Yüzyılın afetini de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah. Allah’ım ülkemizi ve aziz milletimizi daha büyük afetlerden korusun. Allah devletimizden razı olsun. Yardım eden herkese sonsuz teşekkür ederiz.”

'11 yakınımı kaybettim'

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız.' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bülent

Allah birdaha böyle felaket ve daha beterinide vermesin inşallah

Barış

Başın sağ olsun kardeşim benim Acınız acımızdır hepimiz üzüldük üzülüyoruz rabbim mekanlarını cennet bahçesi etsin İnşaAllah sana ve geride kalanlarınıza rabbim sabır ihsan eylesin güç kuvvet versin inşaAllah
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