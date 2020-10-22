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Yaşam AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür hastaneye kaldırıldı
Yaşam

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür hastaneye kaldırıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 01:05:00 -
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür hastaneye kaldırıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Baş ağrısı şikayetiyle acil servise alınan Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emrullah Gür hastaneye kaldırıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, akşam saatlerinde aniden fenalaşarak rahatsızlandı. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Gür, Acil serviste tedavi altına alındı.

 

Doktorların yaptığı il tetkikler sonucu Gür'ün fazla mesaisinden dolayı yorgun düştüğü anlaşıldı.

Partililer hastane önüne akın etti

 

Olayı öğrenen AK Parti Hakkari eski Milletvekilli Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, partililer ve yakınları hastane önüne akın etti.

Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve sabaha kadar serviste müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

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