0553 313 94 23

Ak Parti Gurup Başkanvekili Turan’ın ailesinin sünnet heyecanı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan’ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf’în sünnet törenleri yarın Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapılacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
Ak Parti Gurup Başkanvekili Turan’ın ailesinin sünnet heyecanı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan’ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf’în sünnet törenleri yarın Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapılacak.


Saat 19:00’da Mevlid-i Şerif ile başlayacak program sonrası saat 20:00’da ziyaretçilere yemek ikramı yapılacak. Saat 20:30-22:30 arasında ise Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve halk oyunları gösterisi olacak. Saat 22:30’da ise kına törenine geçilecek. Program, gece boyunca etkinlikler ve ikramlarla devam edecek.


Turan ailesi ayrıca törene çelenk gönderilmemesini, bunun yerine Türk Kızılayı’na bağış yapılmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandı
    1. Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist..
    2. Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP..
    3. Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin..
    4. Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği..
    5. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    6. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    7. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    8. Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı..
    9. En güzel aşure nasıl yapılır?
    10. Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen..
    11. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda..
    12. Develi’de cip ile otomobil çarpıştı: 4..
    13. "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2..
    14. Hong Kong’da protestolar yasağa rağmen..
    15. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman..
    16. İstanbul'dan sonra Ankara da zamlı..
    17. Niğde’de Kamyon Garajı Hizmete Girdi
    18. 2 bin 600 yıllık gelenek İzmir’de..
    19. Minik Ata, engelliler için mavi kapak..
    20. Elektrik akımına kapılan işçi ağır..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...