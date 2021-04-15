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Gündem AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:22:00 -
AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş (44), yaşamını yitirdi.

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde kendisine ait inşaatı devam eden binada akıma kapılan Uğiş, ağır yaralandı.

İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceğlu, partililer ile Uğiş'in yakınları hastaneye geldi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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