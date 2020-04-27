AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

TBMM (AA) - SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İslam'ın hükümlerini, dini değerleri hatırlatmanın, Diyanet İşleri Başkanı'nın görevi olduğunu belirterek, "Barolar köhnemiş, faşizan zihniyetlerin yuvası değil, herkes işini yapacak. Millete kılıç çeken, milletin değerlerine saldıran bu örümcek kafalıların miadı artık doldu." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

İslam'ın hükümlerini, dini değerleri hatırlatmanın, Diyanet İşleri Başkanı'nın görevi olduğunu, kendisinin, bunları ifade etmesinden daha doğal bir şey olmadığını söyleyen Turan, saldırıların asıl hedefinin, İslami hükümler ve İslam'ın kendisi olduğunu belirtti.

Anadolu'nun barındırdığı değerlerin belli olduğunu dile getiren Turan, vatandaşların, dün geceden bu yana gösterdiği tepkiyle duruşunu ortaya koyduğunu hatırlattı.

Bu söylemler Batı'da dile getirildiğinde neredeyse Türkiye'deki tüm partilerin ayağa kalktığını ve İslamofobi tehlikesine dikkatin çekildiğini ifade eden Turan, "Türkiye'deki bu münasebetsiz söylemlere karşı tüm partilerimizin ayağa kalkmasını, ortak tavır göstermesini bekliyoruz. İslamofobi kavramının yalnızca Batı'ya özgü bir kavram olmadığı bir kez daha gördük." diye konuştu.

- "İslami değerler üzerinden nefret söylemine izin verilmemeli"

İslami değerler üzerinden nefret söylemi yapılmasına, hakaret edilmesine müsaade edilmemesi gerektiğinin altına çizen Turan, "Bu değerler, üç beş sorumsuzun keyfiyetine göre sorgulanamaz. Bu topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşlik hüküm sürüyor. Barolar köhnemiş, faşizan zihniyetlerin yuvası değil, herkes işini yapacak. Millete kılıç çeken, milletin değerlerine saldıran bu örümcek kafalıların miadı artık doldu." ifadelerini kullandı.

Ankara Barosunun açıklamasında, "sesi çağlar ötesinden gelen", "sekiz-dokuz nesil önceki büyükleri", "kan kokan cüret", "cadı diye kadın yakmaya davet" gibi hakaret içeren, hadsiz, çirkin ve tehlikeli ifadelerin yer aldığına işaret eden Turan, "Dünya virüs belasıyla mücadele ediyorken bunların gündemine bakın. Birkaç baronun böyle çirkin bir gündemle anılması, baroya kayıtlı adalet savunucusu avukatlara da haksızlık. İnanıyorum ki Cumhuriyet Başsavcıları gereğini yapacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.