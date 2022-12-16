AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıkladı! İşte seçim tarihi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk yayınında soruları yanıtladı.

Zengin, başörtüsüne Anayasal güvence teklifine ilişkin, "Muhalefetle bir görüşme daha düşünüyoruz. Düzenlemenin TBMM'de kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU TEKLİFİ VERİLECEK

İstismarı kabul etmenin asla mümkün olmayacağını belirten Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili, "Önümüzdeki hafta araştırma komisyonu için teklif vereceğiz. Bu şu anda Türkiye'deki en önemli davalardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.

MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI

Mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını hakkındaki soruya da yanıt veren Zengin, "Cumhurbaşkanımız gibi bir hikayesi olmasına özeniyor. Akşener buradan İmamoğlu'nun adaylığını sivriltiyor" diye konuştu.

SEÇİM TARİHİ

Zengin, seçim tarihiyle ilgili soruya da, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" yanıtını verdi.