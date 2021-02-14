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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan ‘yeni anayasa' açıklaması
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan ‘yeni anayasa' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İşte şimdi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni anayasa yapma vaktidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:31:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan ‘yeni anayasa' açıklaması

AK Partili Özkan, yaptığı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarını anımsatarak, “Bundan tam 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbalimiz için topyekun, milletçe bir mücadele verdik. Ve milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır” dedi.

Özkan, AK Parti olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirdikleri reformlarla darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini belirterek, ”Çok şükür darbeyi de, mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdık. İşte şimdi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni anayasa yapma vaktidir” şeklinde konuştu.

Özkan, yeni anayasa ile ilgili yaptığı açıklamasında, amaçlarının Türkiye Cumhuriyetini elbirliği ile modern geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak olduğunu vurgulayarak, ”Yeniden kuruluş anayasa ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, cumhuriyetimizi elbirliği ile modern geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz” diye konuştu.

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