AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Türk Kızılayı, yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Kızılayının, insanların yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum olduğunu belirtti.

Özkan, Pamukkale ilçesindeki Türk Kızılayı Denizli Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Adem Salih Deniz'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, Özkan ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, yurt içinde kesilmek üzere kendileri ve aileleri adına ikişer kurban vekaleti verip, bağış makbuzlarını aldı.

Özkan, yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın yurt içi ve dışında dara düşenlerin, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirtti.

"Türk Kızılayı, insanlarımızın yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum." ifadesini kullanan Özkan, şunları kaydetti:

"Mazlumların, mağdurların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay onların ihtiyaçlarını görürken, biz de kurban vesilesiyle, kurban bağışlarımızı, yardımları en güzel şekilde hayata geçiren, doğru adrese ulaştıran, milletimizin ve bütün insanlığın duasını alan Kızılay nezdinde katkımız olsun istedik. Rabb'im yardımseverlerimizin yaptığı ve yapacağı bütün yardımları kabul eylesin. Bu hayırlı, güzel çalışmalara vesile olan şube yönetimi ve Kızılay üzerinden yardım gerçekleştiren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Mazlumların, mağdurların ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gören Kızılaya başarılar diliyorum."

Şube Başkanı Deniz de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımının yanı sıra kan konusunda önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını belirterek, "Kovid-19 salgını sürecinde immün plazma bağışlarıyla hastalara şifa olmaya çalıştık. Bu dönemde hayırseverlerimizin katkısıyla ihtiyaç sahiplerine 4 milyon lira ayni ve nakdi yardımda bulunduk." dedi.

Ziyarette, Türk Kızılayı Denizli Şubesi yöneticileri de hazır bulundu.