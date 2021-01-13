AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kızlaryolu Barajı hakkındaki söylemlerine ve Parti Meclisi'ndeki konuşmasına ilişkin 'Çankırı eski Çankırı değil, Türkiye eski Türkiye değil. Çünkü artık AK Parti iktidarı var. Bunu kafana yaz. İyi belle, iyi öğren, doğru bilgi üzerine söz söyle.' dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve beraberindekilerle inşası devam eden Kızlaryolu Barajı (Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı) şantiyesini ziyaret etti.

600 baraj milletin hizmetine sunuldu

Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye genelinde 600 barajı milletin hizmetine sunmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi.

Bu yılı "baraj ve sulama yılı" ilan ettiklerini belirten Akbaşoğlu, "Bu bağlamda Çankırı'mızda 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde gerçekten çok büyük baraj ve gölet inşası söz konusu oldu. Bugüne kadar 10 baraj ve 4 göleti bitirdik, 3 de yer altı barajını bitirerek aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bunlar sadece Çankırı'mıza değil, bölge illerimize de hizmet sunacak, Kastamonu, Çorum vilayetlerimiz dahil olmak üzere yaklaşık 160 bin dekar araziyi sulayarak 120 milyon metreküp su tutarak her yıl yaklaşık 160 milyon lira katma değer üreterek çiftçimizin yüzünü güldürecek, ülkemizin tarım üretimine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Kızlaryolu Barajı ile ilgili sözlerine değinen Akbaşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu maalesef, 'Bu Kızlaryolu Barajı nerede, hayali bir baraj' sözlerini, her zamanki o uydurma yaklaşımları, yalan ve iftira merkezi haline gelen yaklaşımlarıyla ortaya koymuştu. İşte tam içindeyiz. Yok dediği, 'sözde' dediği o barajın tam içinde, merkezindeyiz. Yalanın ve iftiranın merkezi olmaktan kurtulmasını kendisine tavsiye ediyorum. Kendisini inkar ettiği barajı görmeye, gezmeye ve gerçeklere saygı göstermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"Artık Türkiye eski Türkiye değil"

Kızlaryolu Barajı'ndaki incelemelerinin ardından Kurşunlu ilçesinde Avrupa'nın en büyük seramik ve granit fabrikasını ziyaret eden Akbaşoğlu, burada da Kılıçdaroğlu'nun, Çankırı ile ilgili sözlerini hatırlattı.

CHP'nin, yalanın ve iftiranın merkezi haline geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun, Çankırı ile ilgili ipe sapa gelmez beyanatlarda bulunduğunu savunan Akbaşoğlu, "Daha önce yok saydığı, 'sözde' baraj dediği barajla ilgili nasıl bir çalışma yapıldığını, fiziki ve parasal anlamda barajın yaklaşık yüzde 11'inin bittiğini, şu hava şartlarında dahi devam ettiğini hep beraber görmüş olduk. Aynı şekilde, 'Çankırı'ya fabrika mı kuruldu?' dedi Sayın Kılıçdaroğlu. İşte şimdi fabrikanın tam merkezinde, tam içindeyiz. Avrupa'nın en büyük seramik ve granit fabrikasının içindeyiz. Burada yaklaşık 650 işçi çalışıyor ve Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat rekorları kırılıyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Kılıçdaroğlu, Çankırı eski Çankırı değil, Türkiye eski Türkiye değil. Çünkü artık AK Parti iktidarı var. Bunu kafana yaz. İyi belle, iyi öğren, doğru bilgi üzerine söz söyle. 'Hangi fabrikalar açıldı?' diyor. Sadece Yakın Kent Organize Sanayi Bölgesi'nde lastik fabrikası, akü fabrikası ve çorap fabrikasında yaklaşık 4 bin işçi kardeşimiz evine ekmek götürüyor. Aynı şekilde Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde, Korgun Sanayi Bölgesi'nde, Şabanözü Sanayi Bölgesi'nde AK Parti döneminde kurulmakla beraber en büyük hizmetler, en büyük istihdamlar ortaya konuyor. Çorap fabrikasıyla, elektrikli ev aletlerinin Türkiye'de Çankırı Şabanözü'nde üretilerek yurt dışına ihraç edilmesiyle Çankırı rekorlar kırıyor."