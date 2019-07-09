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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Cumhurbaşkanlığı hükumet Sistemi’ni değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin hızlı ve etkin karar alma ve yönetim süreçleri ile bu uluslararası saldırıları atlatabilme imkânını yakalayabildik” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:34
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Cumhurbaşkanlığı hükumet Sistemi’ni değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin hızlı ve etkin karar alma ve yönetim süreçleri ile bu uluslararası saldırıları atlatabilme imkânını yakalayabildik” dedi.


Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin hayata geçmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler neticesinde yönetim sisteminde değişiklikler yapma ihtiyacı hissettiğini ve uzun süredir üzerinde durulan yeni sistem arayışları sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçildiğinin hatırlatarak, “Bu sistem değişikliği sadece AK Parti’nin katkılarıyla gerçekleştirilen bir çalışma olmadı. Bu çalışmada farklı düşünceye sahip siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve milli egemenliğin yegâne sahibi vatandaşlarımız, her düşünceden hür düşünce sahibi insanlarımız katkıda bulunmuşlardır. Rahmetli Özal, Erbakan, Türkeş, Yazıcıoğlu ve hatta Demirel’in bizzat tecrübe ederek Türkiye’nin refahı, istikrarı ve geleceği için önerdikleri Başkanlık Sistemi yıllarca konuşulup tartışıldı ancak bir türlü hayata geçirilemedi. Türkiye’nin demokratik Anayasa talebi doğrultusunda yakın dönemde Anayasa değişikliğine ilişkin oluşturulan kurul ve komisyonların çalışmaları sonucu ortaya gerçekten hacimli bir müktesebat çıktı. Bu tarihi birikim üzerine 15 Temmuz uluslararası darbe ve işgal girişimi sonrasında yerel vesayet aparatlarıyla da uluslararası operasyonlarla da yerli ve milli politikalar doğrultusunda hızlı ve etkin bir mücadeleye imkân tanıyacak düzenlemelerin zarureti sebebiyle de söz konusu birikime dayalı olarak, AK Parti ve MHP’nin birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Modeli gündeme getirildi” ifadelerini kullandı.


Akbaşoğlu, 16 Nisan tarihinde halk oylamasına sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin kabul edildiğini belirterek, “Bu yeni sistemin patronu başından sonuna vesayet odakları değil, aziz milletimizdir. Doğrudan demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığı prensibini tam manasıyla gözeten, yasama ve yürütme organını doğrudan kendisi belirleyerek katılımcı demokrasiyi ve istikrarlı yönetimi hayata geçiren, denge-denetim mekanizmasını sandıkta doğrudan belirleyen bizzat milletimizin kendisidir. Demokratik Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi yerine Parlamenter Hükumet Sistemini tekrar gündeme getirenlerle ilgili öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki uygulamaya geçeli daha bir yıl olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini tartışmaya açmak, eskiye dönüş söylemlerini dillendirmek, milli iradeyi sindirememek ve milletimize karşı saygısızlıktır’ şeklinde konuştu.


Parlamenter sistemi tartışmalarına ilişkin olarak Akbaşoğlu, “Eskiye dönelim diyenler aslında vesayet sisteminden medet umanlardır. Şunu belirteyim ki Ağustos 2018’de yaşadığımız dolarizasyon operasyonuna eski sistemde tutulsaydık ‘atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiş olurdu’. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin hızlı ve etkin karar alma ve yönetim süreçleri ile bu uluslararası saldırıları atlatabilme imkânını yakalayabildik. Bunu kesinlikle gözden kaçırmamak gerekir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikler söz konusu olduğunda pek tabidir ki yapılacak düzenlemelerle bu hususlar rahatlıkla giderilebilir. Bu düzenlemeler, sistemin ana demokratik omurgasını muhafaza ederek gerçekleştirilecektir. Milli iradeyle oluşturulan yeni sistem, uygulamadaki gözlem ve değerlendirmeler neticesinde daha da iyileştirilerek aziz milletimize optimum fayda sağlayacak şekilde daha etkin ve verimli bir istikrarlı demokratik uygulamayı beraberinde getirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:34
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