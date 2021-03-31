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Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hamza Kürşat Ayvatoğlu açıklaması
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hamza Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "AK Parti olarak biz hem bu kişi ile ilgili hem de bu süreçlerle ilgili gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:14:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hamza Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, lüks bir araç içinde uyuşturucu kullandığı ana dair görüntüleri ortaya çıkan Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili konuştu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, Ayvatoğlu ile ilgili soruya "Kendi içimizde değerlendirme yapacağız" cevabını verdi.

"AK Parti gereğini yerine getirdi"

Ayvatoğlu’nun görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirten Ünal şu görüşleri dile getirdi:

"AK Parti gereğini yerine getirdi. Hiçbir şekilde sürecin üstü örtülmeden konunun bütün detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii AK Parti olarak biz hem bu kişi ile ilgili hem de bu süreçlerle ilgili gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.

AK Parti’nin 19 yılını iktidarda geçirdiği 20 yıllık siyasi hayatının sırrı nedir diye soracak olsanız, bunlar şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirliktir. AK Parti bugüne kadar bazı siyasi partiler gibi bir şeylerin üstünü örtmek yerine her şeyi kamuoyunun önünde açık bir şekilde paylaşmıştır."

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