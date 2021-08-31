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Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Devletimiz her ihtimale karşı teyakkuzda
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Devletimiz her ihtimale karşı teyakkuzda

Kütahya’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:28:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Devletimiz her ihtimale karşı teyakkuzda

 YENİ AKİT  ANKARA 

Türkiye son günlerde yaşanan afetlerle mücadele ederken son olarak Kütahya’da yürekleri ağızlara getiren 5.0 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti.

Yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz her ihtimale karşı teyakkuzda ve temennimiz, can ve mal kaybı yaşanmaması yönünde” ifadelerini kullandı.

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