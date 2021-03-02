AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan HDP açıklaması: Milletimizin nezdinde kapatacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı açıklama "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin birlikte iş tuttuğu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."