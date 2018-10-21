AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kurucu ayarlarımıza geri döneceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan,"Allah'ın izniyle gelecek asır, bu şanlı ecdadın bize bıraktığı medeniyetimizin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceği bir dönem olacak." dedi.

Özkan, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu cennet vatanda taş üstüne taş koyan bütün ecdadın, devlet adamlarının omuzlarındaki yükün bugün AK Parti'nin omzunda olduğunu belirtti.

Gençlerin geçmişi iyi bilmesi gerektiğine işaret eden Özkan, şunları söyledi:

"Dünümüzü bildikten sonra, geçmişimize sahip çıktıktan sonra geleceğimize de Allah'ın izniyle emin adımlarla yolculuk yapacağız. Onun için bizler dün yaşadığımız o sıkıntıları asla unutmayacağız. Bizleri rehavet asla kelepçelemeyecek, yolumuzdan alıkoyamayacak. Eğer bir konforizm, rehavet, atalet, yorgunluk varsa işte o zaman biz korkmalıyız. Onun için her zaman amatör ruhumuza sahip çıkacağız. Dün yaşadığımız o sıkıntılara sahip çıkacağız ki içinde bulunduğumuz rahatlık bizi bir çöküşe götürmesin. Bizler o 28 Şubatların, bu ülkenin milli ve yerli anlayışının üzerinde vesayet sultalarını asla unutmayacağız. Allah'ın izniyle gelecek asır, bu şanlı ecdadın bize bıraktığı medeniyetimizin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceği bir dönem olacak. İnşallah gelecek yüzyıl bizim yüzyılımız olacak."

Gerektiğinde gençlerle direklere tırmanıp bayrak asacaklarını dile getiren Özkan, "Çünkü bizi hiçbir şey bu kutlu yolculuğumuzdan alıkoyamayacak. Omuzlarımızda sorumluluklar var, bunları hakkıyla yerine getirmemiz lazım. İşte onun için her şeyden önce kurucu ayarlarımıza geri döneceğiz, ondan vazgeçmeyeceğiz. İlk günkü aşkla diyoruz ya ilk gün hangi değerler ile yola çıkmışsak, milletin kaderini kendi kaderimiz olarak görerek nasıl yollara düşmüşsek aynı azim ve kararlılıkla yola çıkacağız, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

'Çünkü kaybettikleri şey çok kıymetli'

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci de geçmişin en önemli eksiklerinden birinin genç kadroların bulunmaması olduğunu ama bu salonda geleceğin belediye başkanlarını, il başkanlarını, milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını, bakanlarını gördüğünü belirterek, "Sizler gelip devralacaksınız. Onun için değişime ve dönüşüme, nöbet devrine inanan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, davanızın sizi nereye götürdüğünü, sizlere yüklenen sorumlulukları asla unutmayın, kendinizi asla küçük görmeyin." şeklinde konuştu.

İnsanlık tarihiyle başlayan bu davanın çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, şunları ifade etti:

"Bu mücadele devam edecek, bu savaş devam edecek, bu kavga devam edecek durmayacaklar, asla vazgeçmeyecekler. 1071'de başlayan o kavga hala devam ediyor. 2071'de de devam edecek, 2171'de de devam edecek, 2571'de de devam edecek. Biz bir hak davanın temsilcileri ve dualı bir milletin evlatlarıyız. Haçlı Seferleri'nden sonra artık düşmanlar değişti. Yeni dönemde her şeyi göze alıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Çünkü kazanacakları şey çok kıymetli, kazanmak istedikleri şey çok kıymetli. Çünkü kaybettikleri şey çok kıymetli, Anadolu'yu kaybettiler, Boğazları kaybettiler, Trakya'yı kaybettiler, Balkanları kaybetmişlerdi, Tuna Nehri'ni kaybetmişlerdi. Bütün Ortadoğu'yu kaybetmişlerdi, Afrika'yı kaybetmişlerdi. Onun için bu kavga bitmedi ve bitmeyecek."

'Geldikleri gibi gidecekler'

Yıllarca uyutulan Türkiye'nin, küllerinden yeniden doğmasından dolayı bu kavganın yeniden başladığının altını çizen Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi olmuş, nominal değerlere göre 17. büyük ekonomisi olmuş, ecdadın bize emanet ettiği bu topraklarda uzanan bütün ellere el uzatabilen bir Türkiye, kendine dönen bütün yüzlere, bakışlara karşı yürüyebilen bir Türkiye, küllerinden yeniden doğan bir Türkiye. Onların hedefi ne? Müslüman Müslüman'ı öldürdüğü sürece onların tek bir hedefi bu şu anda. Hele hele bir Müslüman bir Müslüman'ı öldürüyorsa onlar için ballı kaymak.

Bu coğrafyadaki haritaları nasıl ki Osmanlı'yı böldüklerinde, dağıttıklarında o suni cetvelle çizilmiş olan sınırları bir daha çiziyorlar şimdi. Kuzey Afrika'nın sınırlarını bir daha çiziyorlar, Ortadoğu’daki o cetvelle çizilmiş olan sınırları bir daha parçalayıp ellerinde cetvel ve kalem geldiler. Ellerinde cetvel ve kalemle gelenlere şimdi bu milletin adamı başta olmak üzere bu milletin dualı evlatları yeniden diyoruz 'geldiğiniz gibi gideceksiniz' geldikleri gibi gidecekler. Çünkü İslam'ın sancaktarı dualı olan bu millet üstte gök kubbe çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça bu millet ilelebet bu topraklarda egemen olacaktır, ilelebet var olacaktır, kavgamız bu."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, kendilerinin eskinin zor durumlarını görmediklerini, güzel bir dönemde yetiştiklerini belirterek, "Sıkıntılar yaşamadık. 28 Şubatları görmedik, zulümleri, baskıları görmedik. Bizler böyle güzel ortamlarda yetişiyoruz, bunları kıymetini bilip ona göre çalışmamız lazım. Bizler, geçmişteki zulümleri görmemek, geçmişe geri dönmemek için AK Parti gençliğine yakışır şekilde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve partili gençler katıldı.