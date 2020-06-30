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Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçiminin, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nun yapılacağını, seçimlerin barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:42:24 -
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçiminin, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nun yapılacağını, seçimlerin barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleşti
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