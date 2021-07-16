AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan OHAL açıklaması
Açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Torba yasada OHAL ile ilgili düzenlemede revizyona gidildi." dedi. Turan, sözlerini "Kanun teklifinde gözaltı süreleri ve kamu ihracı 3 yıl süreyle uzatılması önerisi 1 yıla indirildi." ifadeleriyle tamamladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, torba yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Turan, "Torba yasada OHAL ile ilgili düzenlemede revizyona gidildi. Kanun teklifinde gözaltı süreleri ve kamu ihracı 3 yıl süreyle uzatılması önerisi 1 yıla indirildi." dedi.