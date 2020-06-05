AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemeyi Akit’e değerlendirdi! Vesayet baroları gidecek milletin baroları gelecek

Yasal düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Yetki, millet adına TBMM’dedir. Vesayetçi, tekçi, dayatmacı Barolar Birliği’nin yerine daha etkin demokratik bir sistem tartışılıyor” dedi.

Halkın inançlarına aykırı açıklamaları ve radikal sol siyasi görüşlerini binlerce avukata dayatan “baronlara” dönüşen barolara çeki düzen verecek yasal değişiklik çalışmaları sürerken, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

53 bini 8 bin yönetiyor

Turan, barolardaki antidemokratik seçim ve yapılanmaya ilişkin, “53 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nda 8 bin oy alan bir baro başkanı, tüm avukatlar adına üstelik mesleki olmayan konularda açıklama yapma yetkisi alıyor. Yönetim kurulunda, disiplin kurulunda benzer hiçbir organda tek bir muhalif yok. Bunu demokratik temsil açısından nasıl izah edeceğiz?” dedi.

Bülent Turan, yapılmak istenen düzenlemeye ilişkin de şu bilgileri verdi: “Yapılması planlanan düzenleme, asla avukatların mevcut haklarında bir kayıp değil. Aksine örgütlenme hakkını, seçim ve temsil adaletini gözeten, dünya örneklerini inceleyen, tüm tarafların kabul edebileceği bir teklif olması için gayret ediyoruz.

Herkesin görüşü

Avukatların, sivil toplum kuruluşlarının, baroların, bakanlıkların tüm paydaşların kanaati alınıyor. Partimizin daha önceki çalışmalarına bakıyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşüyoruz. Olgunlaşınca tüm partiler ve diğer ilgililer ile de görüşeceğiz... Derdimiz; daha demokratik, alternatifli, mesleki sorunlara yoğunlaşan, rekabeti öne çıkarabilen bir meslek örgütü. Bu yüzden tüm paydaşların görüşleri bizim için kıymetli.

Yetki TBMM’nin

‘Yaptırmam’ ve benzeri açıklamaları ibretle takip ediyoruz. Yetki, millet adına TBMM’dedir. Teklifimiz Meclis tatile girmeden biter. Vesayetçi, tekçi, dar, dayatmacı, deyim yerindeyse sadece büyük birkaç şehrin ablukasından oluşan antidemokratik bir Barolar Birliği’nin yerine daha yaygın ve daha etkin demokratik bir sistem tartışılıyor.”