AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hatay'daki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye hem istihbaratıyla hem güvenlik güçleriyle eski Türkiye değildir. Türkiye, terörü bitirme noktasına gelmiştir." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla gördüğü tedavinin tamamlanmasıyla Meclis'teki çalışmalarına başladığını belirterek, kendisini hastalık sürecinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Perşembe günü Cumhuriyetin 97'inci yılınının kutlanacağına işaret eden Akbaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk milletinin verdiği büyük mücadeleyi takdirle, hayırla, minnetle yad ettiğini söyledi.

Cumhuriyeti en yüksek noktaya, taçlandırarak ulaştıracaklarını ifade eden Akbaşoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde cumhuriyeti demokratik, sessiz devrimlerle taçlandırdıklarını dile getirdi.

Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyet kurulurken ifade ettiği gibi 'İstiklal-i tam', tam bağımsız Türkiye yolunda büyük adımlarla büyük neticelere ulaşıldığını dile getiren Akbaşoğlu, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel iddialarını devam ettiren bir noktaya gelerek, hedeflerini yakaladığını belirtti.

- "Bilinçli bir saldırganlık"

Bu haftanın Mevlid-i Nebi Haftası olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, müftülükler vasıtasıyla bütün yurtta Hazreti Muhammed'in doğumu münasebetiyle bu haftanın kutlanıyor olmasının bu milletin, medeniyetin güzel bir uygulaması olduğunu söyledi.

Batıda "Oluşturulmuş İslam korkusu" diye nitelendirilebilecek bir atmosferde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un tutum ve davranışlarının calibi dikkat olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bütün bu söz, fiil ve davranışları bilinçli bir saldırganlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında Macron ve onu takip eden türevleri, batı medeniyetinin insan hakları ve hoşgörü üzerine kurulu söylemlerinin ne kadar içi boş olduğunun en bariz göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını hatırlatan Akbaşoğlu, "Batı medeniyetinin içinde bulunduğu açmazı, çıkmazı ve kendi değerler manzumesine karşı ikircikli yapısını bütün dünyanın gözü önüne sermesi bakımından çok anlamlıdır." diye konuştu.

Batı medeniyeti temelli küresel düzenin can çekiştiğini vurgulayan Akbaşoğlu, bütün insanlığın bu süreci net bir şekilde gördüğünü ifade etti.

İslam dünyasında Fransız mallarının boykot edilmesi tepkisine ilişkin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu haklı tepkiyi ortaya koymak suretiyle gerek Türkiye'de gerekse İslam dünyasında inancımıza saldıran Macron ve türevlerinin ortaya koymuş olduğu bilinçli, faşist ve saldırgan tutumun karşılığını hep birlikte vermemiz gerekir." dedi.

- "Bu yöneticilere karşı da içeriden sesler yükselmekte"

Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Menfaatine gelmediği zaman kendi ilkelerini ortadan kaldıran ve taptıkları değerleri, acıktıklarında helvadan yaptıkları putları yiyen Cahiliye Dönemi Araplarının fikri ve yaklaşımı neyse aslında bugün batılı değerleri temsil noktasında bulunan bazı batılı siyasetçilerin, devlet adamlarının yaklaşımlarının aynı mantaliteye oturduğunu görmek, tarihin arkaik yaklaşımlarının hala devam ettiğini gösteriyor. Bu, batılı, sağduyulu siyasetçileri, sanatçıları ve sivil toplum kuruluşlarını da kaygılandırmakta. Bir arada yaşama bilincini vurgulayan batılı insan hakları bildirgelerinin tam tersine bir tutum ve davranış gösteren bu yöneticilere karşı da içeriden sesler yükselmekte."

Mevlid-i Nebi Haftası'nın arefesinde Macron'un pervasız, tutarsız, alçakça yaklaşımlarını kınadıklarını ifade eden Akbaşoğlu, "İnşallah Meclisimizden de böyle bir sesin yükselmesi, bütün milletvekillerimizin, milletimizin ortak talebidir." şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, gelecek süreçte yeni Birleşmiş Milletler düzeninde bütün insanlık için adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin kurulması gerektiğini kaydetti.

Yaman Dede'nin "Ya Rasulallah" şiirini okuyan Akbaşoğlu, "Mazlum ve mağdurların sesi, ümidi olan Türkiyemizin bu konuda da öncülüğü, hem İslam dünyası hem de bütün insanlık için, yeni kapıların açılacağına, sulh ve selamet içinde yeni dünyanın kurulmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, terörü bitirme noktasına gelmiştir"

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin Akbaşoğlu, "Türkiye hem istihbaratıyla hem güvenlik güçleriyle eski Türkiye değildir. Türkiye, terörü bitirme noktasına gelmiştir. Gerek içerde gerekse dışarıda, hangi harflerden yan yana meydana gelirse gelsin, hangi yaklaşım içinde olursa olsun, hiçbir ayrım gözetmeksizin, kendi varlığını, huzurunu, güvenliğini sağlamaya dönük olarak terörle sonuna kadar mücadelede emin adımlarla ilerlemektedir. Asla ve kat'a teröre ve teröriste göz açtırılmayacaktır." yorumunu yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edeceklerini bildiren Akbaşoğlu, bu hafta bu kanunun bitirilmesini öngördüklerini söyledi.

Plan Bütçe Komisyonun çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akbaşoğlu, Aralık ayı başı itibarıyla 2021 yılı Bütçe Kanun Teklifi'ni Meclis Genel Kurulu'nda görüşeceklerini dile getirdi.

- "Türkiye için geçerli bir gerekçe değidir"

ABD Büyükelçiliğinin terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akbaşoğlu, "Amerikan Büyükelçiliğinin kendi görevlerini askıya alması doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta ve terörle mücadele konusunda Türkiye hiç bu kadar güvenli bir durumda değildi. İçerde de dışarıda da Türkiye, terörle ve teröristlerle mücadelede gerçekten destan yazmaktadır. Türkiye, hem içerde hem dışarda terörü bitirme noktasında çok büyük mesafeler katetmiştir. Son darbeyi de vurmak üzeredir. Bu gerekçe Türkiye için geçerli bir gerekçe değidir." diye konuştu.

Amerika'nın kendi içine bakıp, kendi içindeki güvenlik meselelerine eğilmesi gerektiğini belirten Akbaşoğlu, "Kendi güvenliklerini sağlama alma noktasında hareket etmeleri en doğru ve isabetli yol olsa gerek." dedi.

- "Milletimizin gözünden kaçmıyor"

İYİ Parti'de yaşanan "FETÖ tartışmaları"nın sorulması üzerine Akbaşoğlu, bunun İYİ Parti'nin kendi içindeki bir mesele olduğunu, bu meselenin AK Parti'yi ilgilendirmediğini söyledi.

İYİ Parti milletvekillerinin ortaya koyduğu iddialara işaret eden Akbaşoğlu, bu konuda yargı sürecinin başladığını hatırlattı.

"Körle yatan şaşı kalkar" sözüne atıfta bulunan Akbaşoğlu, "Havasından suyundan etkilenmişler herhalde. CHP yönetimi de 'Külliye'ye çıkan CHP Genel Başkanı adayı' diye tamamen uydurma ve yalan haber üzerinden kendi içindeki meseleleri AK Parti'ye hamletmeye çalışmışlardı. Bunun yalan ve iftira olduğu çok geçmeden hemen ortaya çıktı. Aynen İYİ Parti de kendi içlerindeki meseleyi, AK Parti'ye hamletmek suretiyle, bu iç karışıklıklarını ortadan kaldırmaya ve AK Parti'yi hedef almaya dönük bir stratejik operasyona imza atmak istiyorlar. Bu da milletimizin gözünden kaçmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin geçen dönemde HDP ile yan yana görüntüsünün teşkilatlarda kabullenilmediğini kaydeden Akbaşoğlu, İYİ Parti'nin kendi meselesini kendisinin çözmesi, başka partilere çamur atmaması gerektiğini söyledi.