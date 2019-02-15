AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı istifa haberlerini yalanladı

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, dün bazı basın organlarında çıkan "İlçe yönetiminde bulunan 8 kişinin istifa ettiği iddia edildi" şeklindeki haberleri yalanlayarak, birlik beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, Belediye Başkan Adayı Hayrı Suer ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması düzenledi. Özen, sosyal medya ve bazı basın organlarında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, "Birtakım asparagas haberler üreten bazı haber sitelerinin Gölpazarı AK Parti’de istifa edildiği haberlerine istinaden parti yönetimi tarafından bir açıklama yapmak gereği duyduk. Biz buradayız, hep birlikteyiz ve Allah’ın izni ile Gölpazarı’nı AK Parti ile tanıştıracağız, çok az kaldı. Gölpazarı halkının, Belediye Başkan Adayı Hayri Suer’e olan desteklerinin gün geçtikte daha çok arttığını gören bazı odaklar, başkanımızı yıpratmak ve enerjimizi düşürmek için birtakım yalan dolan haberler çıkartmaktadır. Bunlara kesinlikle itibar edilmemeli. Hep birlikte, gücümüze güç katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.