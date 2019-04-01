AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkezi önünde soruları yanıtladı. Şahin, “Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi bir fark olmadığı yönünde. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Sandıklarda çok sayıda, farklı ve değişik tarzlarda usulsüzlüklerin olduğunu belirten Şahin, bu usulsüzlüklerin sandık başındaki görevliler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Çarpıcı olan hususun birleştirme tutanaklarında olduğunu tespit ettiklerini aktaran Şahin, “Maddi gerçeklikle bağdaşmayan bir takım sonuçlar birleştirme tutanaklarında karşımıza çıkmış durumda, gerek sandıklardaki gerekse birleştirme tutanaklarındaki bu çarpıklıkların, maddi gerçekliklerle bağdaşmayan bu durumların takipçisi olacağız. Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Çok çarpıcı tespitler var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte itirazen ilçe seçim kurullarına sunacağız” diye konuştu.

İtiraz için yarın saat 15.00’e kadar vakitleri olduğunu bildiren Şahin, “Bugün, bu gece hazırlıklarımızı, dilekçelerimizi, maddi bulguları, tespitlerimizi hukuki gerekçeleriyle birlikte oluşturarak ilçe seçim kurullarına sunacağız. İlçe seçim kurullarının sonuçlarını bekleyeceğiz. Sonraki hukuki sürecide AK Parti Ankara İl Teşkilatı olarak, İl Teşkilatındaki hukukçu arkadaşlarımız, genel merkezdeki hukukçu arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Maddi gerçeklikle bağdaşmayan hususların İstanbul’daki seçimler açısından da geçerli olduğu yönünde tespitleri olduğunu anlatan Şahin, “Sandıktaki sonuçlar, bütün olarak ilçe seçim kurullarında birleştirilirken, maddi hataların olduğunu tespit ettik, gördük. Biz, Ankara’da bu itirazlarımız neticesinde çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını tespit etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Son kararı yargının vereceğini kaydeden Şahin, “Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi bir fark olmadığı yönünde, bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü, çok sağlam karinelerimiz mevcut bununla ilgili olarak, sonuca tesir edip etmeyeceğine karar verecek olan yargı mercileridir” ifadelerine yer verdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine çarpıcı bulgulara örnek veren Şahin, “A partisinin 25 oy’u var. B partisinin 125 oy’u var, bunlar yer değiştirilmiş. Örneğin toplamda bir sandıkta 300 geçerli oy var, ancak bunun dağılımıyla ilgili bir takım başkalaştırmalara gidilmiş. Toplama bakıldığında 300 oy görünüyor ama sandıktan ilçe seçim kuruluna gittiği aşamada bir takım farklılaştırmalar söz konusu. Bununla ilgili ciddi tespitler söz konusu” dedi.

Ankara’da 12 bine yakın sandıktaki rapor ve tutanakların incelendiğini söyleyen Şahin, “Bunları arkadaşlarımız, hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına aktaracaklar, İstanbul ve Ankara’da önemli derecede geçersiz oy söz konusu, özellikle muhtar seçimlerinden kaynaklı bir kafa karışıklığı olduğunu görmekteyiz. Hukukta esas olan, iradenin ayakta tutulmasıdır. Herhangi bir konudaki bir eksiklikten dolayı, başka bir alandaki iradenin yok sayılması hukuki olarak korunması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Ankara’da 25 ilçede itiraz edeceğiz”

Ankara’da 25 ilçenin hepsinde bulunan ilçe seçim kurullarına itiraz edeceklerini belirten Şahin, “Özellikle, Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. İlçe belediye başkanlıkları ile ilgili olarak, bizim tespitimiz çok değişeceğini gördüğümüz bir tablo değil. Ancak büyükşehir oyları, 25 ilçenin oyları ile elde edildiği için 25 ilçenin 25’inde de maddi hatalar için, geçersiz oylar için ve usulsüzlükler için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.