AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi: (1)

"Dövizin yükselmesini sağlamak demek, vatandaşımızın alım gücünü o kadar azaltmak demek. Türkiye bunlara pabuç bırakmaz. Tedbirli olacağız, uyanık olacağız, bu süreci vatandaşa zarar vermeden atlatmaya çalışacağız" - "(Ramazan Bayramı) Bununla ilgili karar, önümüzdeki günlerde verilecektir. Bekleyip göreceğiz. İşi belli bir noktaya getirmişken eski alışkanlıklarımızı sürdüreceğiz diye bazı şeyleri berbat etmemiz ya da ortadan kaldırmamız söz konusu olmaz. Şimdi çok şükür görüntülü telefonlar var. Büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı her gün arayıp halini, hatırını soruyoruz ama kucaklaşma faslını biraz daha tehir edeceğiz" - "İşin doğası gereği, bu pandemi bütün dünyada yenilmeden tamamen ortadan kalktığını kimse söyleyemez. Dolayısıyla topyekün küresel bir mücadele verilmesi lazım. Bu mücadelede, dünyanın her yerinde bu iş sıfırlanana kadar yapılması gereken de tek tek her bir yerin, nerede vaka görüldüyse oranın lokalize edilerek, mikrobun yayılmasını mümkün olduğunca önlemektir" - "Yeni dalga olur mu? Bu mikrobun aşısı bulunmadan, tedavisi tam manasıyla bulunmadan bu anlamda da 'Tam olarak bu işten kurtulduk.' demek mümkün değil"