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Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Mavi Vatan" açıklaması:

"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:09:50 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Mavi Vatan" açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."

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