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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'un açıklamalarına tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'un açıklamalarına tepki:

"Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:10:37 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'un açıklamalarına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.

"Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemelidir." paylaşımında bulunan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Özür de yetmez. Macron ve 'hakikate/insanlığa Fransız' sözde entelijansiyası zehirli dilleri, kirli zihinleriyle İslam'ı sözüm ona aşağıladıkları bu 'karikatür' siyasetini derhal sona erdirmelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz, kininizde boğulun."

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