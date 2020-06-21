  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal'dan termik santral açıklaması:

"Bizim için siyaset olarak önemli olan çevredir. Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:08:14 -
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal'dan termik santral açıklaması:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, çevrenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir yıl geçici çalışma ruhsatı verilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 2 ünitesinde incelemede bulundu.

Santral sahasında incelemede bulunan Ünal ve beraberindekiler, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Ünal, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçici faaliyet belgesi vermesinin ardından Türkiye'de kapatılan termik santrallerin, söz konusu şartlara uyup uymadığı konusunda tekrardan bakanlık tarafından denetleneceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın siyasi temsilcileri olarak milleti temsilen bugün santralde hem faaliyetleri yerinde denetlediklerini hem de çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçici faaliyet belgesi verdiği bu işletmenin faaliyetlerine yasada belirtilen çerçeveye uyup uymadığı yönünde hem yerinde denetim hem de yetkililerden bu konuyla ilgi aldık. Son derece faydalı oldu, yapılan çalışmalara şahitlik ettik. Önümüze konulan bir planlama var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da denetimlerini yapacak. Bakanlığın yaptığı denetimler sırasında eğer yasal değerlere uyum sağlanmazsa eğer bakanlık bu konuda gereceğini yapacaktır. Bizim için siyaset olarak önemli olan çevredir. Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz."

Ünal, öncelikle çevreyi, çalışan işçilerin haklarını korumakla da sorumlu olduklarını belirterek, "Burada üretilen elektrik devletimizin de ihtiyacı olan bir elektrik. Bütün bu dengeleri gözeterek ama milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise santralde birtakım çalışmaların yapıldığını gördüklerini, dertlerinin sermaye düşmanlığı olmadığını, çevre ve insan sağlığına önem verdiklerini söyledi.

"Enerji üretilecek, işçiler çalışacak ve evlerine ekmek götürecekler ama temiz bir hava da istiyoruz. O temiz hava için de mücadelemizi sürdüreceğiz." diyen Öztunç, santralde 6 ay öncesine göre ilerleme olduğunu, eksiklerin de bulunduğunu, eksiğin giderilmesi için 6 aylık süre talebi bulunduğunu, bu süre içerisinde gerekli çalışmalar yapılacağını umduğunu ifade etti.

Ünal, hayatını kaybeden, AK Parti Afşin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mert'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi
Dünya

Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiği bil..
Kadın kılığına girerek AK Partili başkanı şehit eden teröristin cezası belli oldu
Aktüel

Kadın kılığına girerek AK Partili başkanı şehit eden teröristin cezası belli oldu

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Orhan Mercan'ı kadın kılığına girip suikast sonucu ş..
Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi
Siyaset

Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD'ye seslenerek, Türkiye'nin Irak'ta operasyon gerçekleştirmesinin "kabul edilmemesi" gerektiğin..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı