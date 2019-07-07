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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Sakarya’da belediye başkanlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya’da belediye başkanlarıyla buluştu.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Sakarya’da belediye başkanlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya’da belediye başkanlarıyla buluştu.


AK Parti Sakarya İl Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Sakarya İl Başkanı Yavuz Tever, Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe Belediye Başkanları, ilçe başkanları katıldı. Yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Yavuz, seçim sonrasına ilişkin milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları ile konuşarak sonraki süreçlerde bir yol haritası çizmek istediklerini kaydetti. Yavuz, “Bugün meclisteki çalışmalarımız devam etmiyor. Milletvekillerimizle konuşarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, milletvekili ve il başkanı arkadaşlarımız ile birlikte oturup dertleşelim, seçim sürecini konuşalım ve bundan sonra ki sürece ilişkin de bir yol haritası belirleyelim Sakarya’ya ilişkin. Belediyelerimizde ne olup ne bittiği, ilçe başkanlarımızın neler düşündüğü ve bizim bundan sonra ki süreçte el birliği ile neleri nasıl yapacağımız konularını bir bir irdeleyelim ve bundan sonra da bu toplantıları mutat hale getirerek birlik ve beraberlik içerisinde, güç birliği yaparak ilçelerimiz ile ilimizin meselelerine hep birlikte eğilelim. Bunun için de mutat toplantılarla birlikte başlangıç olsun. Her ayın ilk Cuma günü bu toplantıyı tertip etmek istiyoruz. Bunun ilkini bugün yapıyoruz. Ve inşallah mutat hale getirilerek bu toplantılarımız devam etsin istiyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 31 Mart seçimlerinde büyük bir efor ile gerçekten AK Parti’nin çıtasını Sakarya’da biraz daha yukarıya taşıyan ilçe ve belediye başkanlarımızın her birine teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:58
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