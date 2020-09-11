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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:34:30 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un tesislerine gelen Özhaseki, kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özhaseki, sezon başlamadan önce hayırlı olsun dileklerini iletmek için sarı-kırmızılı kulübe bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kayserispor'a maddi manevi her dönem destek olamaya çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Yeni sezonun kazasız belasız, Kayseri şehrini sevindirecek sonuçlarla bitmesini temenni ediyoruz. Geçen sezon zor bir süreç yaşadık. Bu dönemde sağ olsun Berna başkan geldi, o en zor günlerde varını yoğunu Kayserispor için ortaya koydu. Bizler de gücümüzün yettiğince maddi manevi destek olmaya çalıştık. Gelinen noktada yine Süper Lig'deyiz, elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bu sezon çok daha başarılı bir Kayserispor'u sahada görmeyi ümit ettiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu sezon güzel sonuçlar alarak geçtiğimiz yıllardaki olumsuzlukları yaşamak istemiyoruz. İdareci olarak Kayserispor'un yıllarca başkanlığını yaptım. Buradaki her gelişme beni de çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Tüm Kayseri'nin beraber olma zamanı, Berna başkana sonuna kadar destek verme zamanı. Önümüzdeki sezon nasıl başarılı olunacaksa onların yollarını arayarak, istişare ederek herkesin üzerine düşeni yapma zamanı. Ben tekrar yeni sezonun kazasız, belasız hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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