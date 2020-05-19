AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi mesajı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Özhaseki, mesajında, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 19 Mayıs'ın tam manasıyla yaşanamadığını belirtti.

Mustafa Kemal'in, Türkiye işgal edilirken İstanbul'dan bir vapurla yola çıkıp sonra da Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlattığını vurgulayan Özhaseki, Samsun'dan başlayıp Kayseri'yi de içine alan o ruhun Anadolu'nun kurtuluşuna vesile olduğunu aktardı.

Özhaseki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinin güç kaynağının birlik, beraberlik olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Aslında üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları son dönem mazlumlarının sığınma coğrafyası olmuştur. Burada bulunan herkes ayağa kalkmıştır. Türkü'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla kim varsa zalimlere karşı dimdik durmuşlar ve onları bu ülkeden kovmuşlardır. Hamdolsun ecdadımız cumhuriyeti ilan edip, bayrağımızı göndere çekmiştir. Ezanlarımız okunur, bayraklarımız dalgalanıyor ve kıyamete kadar da bu topraklarda dalgalanacaktır. Bağımsızlığa meftun bir milletiz. Rabb'im sonuna kadar bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü devam ettirsin."

- Kadir Gecesi

Mesajında vatandaşların Kadir Gecesi'ni de tebrik eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir ramazan ayını daha tamamlamak üzereyiz. Bu süre zarfında evlerde kalarak Kur'anlar okuduk, ibadetler ettik, nefis muhasebesi yaptık. Ailemizle daha fazla zaman geçirdik. Virüsün yayılma hızının kırıldığı bu süreçte ramazan ayını idrak ettik, orucumuzu tuttuk, namazlarımızı kendi içimizde kılmaya çalıştık. Camiler öksüzdü ama evlerimizi birer mescit, cami haline getirdik. Rabb'im kabul eylesin. Tüm Kayserili hemşehrimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."



