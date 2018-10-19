AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Belediye Başkanları orkestra şefi gibi olacak

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye Başkanları orkestra şefi gibi olacak, şehrine yön verecek, şehrine ufuk açacak, şehrine değer katacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında Ankara'da hizmet veren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, Özhaseki, Ankara'daki STK'ların nasıl bir şehir, nasıl bir belediye ve nasıl bir başkan profili beklentisi olduğunu, onlardan dinledi.

Belediye başkanlarının şehirleri ortak akıl ile yöneteceğini belirten Özhaseki, şehirlerin değişimi yakalaması gerektiğini bildirdi.

Yeni seçilecek belediye başkanlarının fiziğinin, müziğinin ve yüreğinin güzel olacağını aktaran Özhaseki, "Eli yüzü düzgün olacak. Adam, şehir temsilcisi olarak seçilmiş, insanların karşısına çıkıyor, insanlar bakınca benim başkanım diyebilecek. Müziği derken türkü söyleyecek değil. Konuşması da düzgün olsun isteriz. Yüreği güzel olsun, sofrası açık olsun, gelenle gidenle sohbet etsin. Belediye Başkanları orkestra şefi gibi olacak, şehrine yön verecek, şehrine ufuk açacak, şehrine değer katacak." diye konuştu.

Belediye başkanlarının bütçeyi doğru yönetebilmeleri gerektiğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para kazanmanın bin bir yolu var. Belediye başkanlarının para yönetimini, insan yönetimini, mekan yönetimini bilmesi gerekiyor. Başkanlık, algı yönetimini, problem yönetimini bilmeyi gerektiriyor. Her şehrin kendine bir has bir avantajı var. Bu avantajı korumak lazım. İlle de bunun için paraya da ihtiyaç yok. Parayla işi herkes yapar. Parasız iş yapmak önemli. 'Versin devlet bütçeyi, ben de buradan programa alayım sonra da ihalesini yapayım, ödenekler de tıkır tıkır gelsin bu iş de yürüsün gitsin.' Öyle bir ortam yok Türkiye'de. Herkes kendi işinde bin bir zorlukla iş yapıyor. Belediye başkanları da bunu beklemeyecek. Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bunu sağlayacaklar, ellerinde müthiş imkanlar var."



"Belediyeler bu tür işlerden uzak duracak"

Parsel bazlı, şahıs bazlı plan tadilatlarının duraksayacağını bildiren Özhaseki, "Bir mahallede bakıyorsunuz 20 tane 5 katlı ev, bir tanesi 25 katlı yükseliyor. Kimin vicdanı sızlamıyor burada. Herkesin vicdanı sızlar." dedi.

Bu tür uygulamaların arkasından "Kim aldı, kim verdi, kimin adamı bu?" diye dedikodunun başladığını vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Başlar bu dedikodular, durduramazsınız. Doğru değil. Bu müthiş bir yanlışlık. Belediyeler de bu tür işlerden uzak duracak, o yolsuzluk algısı üzerinize hiç gelmeyecek, tir tir titreyecek. Belediye ihaleleri, belediyelerin internet sitelerinden canlı yayınlanacak. İhaleler şeffaf olacak. Aksi takdirde dedikodunun önüne geçilmez. Dedikodudan kaçmak lazım. Bu algıya son vermek zorundasınız. Siz iyi niyetli olursanız üzerinize toz gelmez."