AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Burdur İl Kongresinde konuştu:

BURDUR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, muhalefetin anayasa değişikliği için çalıştığını ancak bunu açıkça itiraf edemediğini söyledi.

Usta, Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Burdur'un sanayisinin, tarımının ve hayvancılığının Türkiye için önemli olduğunu belirterek AK Parti döneminde bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Kendilerinin milletin efendisi olmak için göreve gelmediklerini dile getiren Usta, AK Parti olarak milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Usta, Türkiye'nin son 20 yılda çok önemli bir mesafe kaydettiğini vurgulayarak "Milletin iradesinin dışında başka bir irade tanımam" diyen bir iktidar, bir siyasi parti olarak milletin gücüyle güçlendiklerini belirtti.

Türkiye ve dünya gündeminde şu anda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yer aldığını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, G20 zirvesinde toplantıya katıldı ve dünya liderlerinin hiçbirinin söylemediği bir konuyu özellikle vurguladı. 'Aşıyı kim bulursa bulsun bu insanlığın aşısıdır. İnsanlık için en önemli meseledir. Aşı bu dünyanın geleceği için önemlidir ve herkese eşit olarak paylaştırılmalıdır. Aşı ticari bir mesele olarak görülmemelidir.' dedi. G20 zirvesindeki liderlerin gündemine yeniden soktu. İşte bizi farklı kılan bu. Biz insanı insan olduğu için severiz."

- "Muhalefetin gündemi anayasa"

Tüm dünyanın Kovid-19 salgını ile uğraştığı bir süreçte muhalefet partililerin ise anayasa çalışması içerisinde yer aldığını belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa için çalışıyorlar ama bunu da açıkça itiraf edemiyorlar. Bunlar her fırsatta 'Türkiye'yi yeniden eski parlamenter sisteme döndüreceğiz' diyor. Eğer bunu vadediyorsanız millete, siz kesinlikle ve kesinlikle bir anayasa çalışması yapıyorsunuz demektir. Bu çalışmaları yaparken kimlerle ortak olduklarını, kimlere neler vadettiklerini açıklayamıyorlar. Çünkü işin içinde sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayan ve bunu çok net ve açık söyleyen, terör örgütleriyle iş birliği yapmış HDP ile de birlikte yapıyorlar. Bu ülkenin bölünmezliği, bütünlüğü önce bizlerin sonra bu vatan için şehit olmuş bütün şehitlerimizin kanlarıyla bir teminat altındadır. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız da yoktur. Kimseye de bu ülkeyi böldürmeyiz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'un da aralarında bulunduğu partisinin 5 ildeki il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak partililere hitap etti.

Tek listenin yer aldığı kongrede, mevcut başkan Volkan Mengi tekrar il başkanı oldu.

Kongreye, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve partiler katıldı.











