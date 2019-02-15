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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: "AK Parti’yi Türkiye’nin her yerinde inşallah birinci parti çıkaracağız“

Eyüpsultan’da vatandaşlara lokma dağıtan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Eğer bu terör örgütlerinin siyasetteki izdüşümü olan siyasi partiler ve onlarla işbirliği yapan CHP bu siyaset tavrını sürdürmeseydi biz de beka meselesinden bahsetmezdik.

15 Şubat 2019 Cuma 16:43
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: "AK Parti’yi Türkiye’nin her yerinde inşallah birinci parti çıkaracağız“

Eyüpsultan’da vatandaşlara lokma dağıtan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Eğer bu terör örgütlerinin siyasetteki izdüşümü olan siyasi partiler ve onlarla işbirliği yapan CHP bu siyaset tavrını sürdürmeseydi biz de beka meselesinden bahsetmezdik. AK Parti’yi burada, Türkiye’nin her yerinde açık ara inşallah birinci parti çıkaracağız“ dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ile birlikte esnafı ziyaret etti. Eyüpsultan Camii’nde kılınan cuma namazından sonra vatandaşlara lokma dağıtan Kurtulmuş ve Köken’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ tezahüratları arasında bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerin ülke için bir beka meselesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, “AK Parti’yi burada, Eyüpsultan’da ve Türkiye’nin her yerinde açık ara inşallah birinci parti çıkaracağız.Eyüpsultan’da Deniz Köken kardeşimiz yeni dönemde belediye başkanlığı görevini sizlerin dirayetli çalışmaları ve çabalarıyla alacak” dedi.



“PYD ve YPG üzerinden Türkiye hizaya sokulmaya çalışılıyor”


Terör örgütlerinin siyasi ayakları ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin işbirliği yaptığını söyleyen Kurtulmuş, “Çukur eylemleri, hendekler kazarak millete ve devlete kafa tutan, bölge halkına Cizre’de, Silopi’de, Diyarbakır’da, Sur’da birçok yerde maalesef hayatı çekilmez hale getiren terör örgütlerinin Türkiye’ye ne kadar bela olduğunu, ne kadar vakit kaybettirdiğini gördük. Şimdi de o örgütlerin sınır aşırı uçları olan PYD ve YPG üzerinden Türkiye’nin nasıl hizaya sokulmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz. Eğer bu terör örgütlerinin siyasetteki izdüşümü olan siyasi partiler ve onlarla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi bu siyaset tavrını sürdürmeseydi biz de beka meselesinden bahsetmezdik. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi Anadolu topraklarının hayatı boyunca, tarihi boyunca görmüş olduğu en büyük ihanet hareketine, darbe teşebbüsüne eğer Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı ve yöneticileri örtülü darbe diyerek bir yerde sahip çıkmasalardı biz de siyasette beka meselesinden bahsetmezdik” diye konuştu.



“Bu seçim bir beka meselesidir”


45 gün sonra yapılacak seçimlerde vatansever unsurların güç birliği yapmasının zorunlu kılındığını ifade eden Kurtulmuş, “Terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan bir takım partilerle işbirliği yapmak herhalde Türkiye’deki vatansever unsurların da güç birliği yapmasını zorunlu kılıyor. Bu anlamda bu seçim bir beka meselesidir. Az vakit kaldı. 45 günlük şu kalan sürede canla başla çalışacağız. Çalmadığımız kapı, elini sıkmadığımız vatandaşımız, gönlüne girmediğimiz kimse kalmayacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:43
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