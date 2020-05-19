  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:52:34 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Samsun'da, şehir giriş ve çıkışlarında kontrol yapan polisleri ziyaret etti.

Samsun-Ordu kara yolundaki polis noktasında görev yapan polislerle sohbet eden Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı, daha sonra bir fırını ziyaret etti.

Karaaslan, Kovid-19 sürecinin iyi yönetilmesinde sağlık çalışanlarıyla önlem alınması noktasında polisin ve özellikle ramazanda ekmek tedariki sağlayan fırıncıların önemli katkısı olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde yaptıkları görevle haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Karaaslan, "Aynı şekilde bu süreçte görev yapan polisimizin de hakkı ödenmez. Fırıncılarımız da özellikle ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlanması olan günlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımıza ekmek ulaşması noktasında büyük bir özveri gösterdiler. Aynı şekilde Vefa Sosyal Destek Grupları da özverili şekilde çalıştı. Bu süreçte yaşananlar hiç unutulmayacak ama bu sürecin gizli kahramanları da asla unutulmayacak." dedi.

Karaaslan'a fırıncılar, üzerinde "19 Mayıs 1919" yazan ramazan pidesi hediye etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı