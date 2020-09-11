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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz"
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:48:20 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz"

KASTAMONU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu millet kendi yönünü kendi tayin etti. Bugün evet zor; ki biz zorluğa talibiz; kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız sık sık 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyor." dedi.

Kandemir, Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Taşköprü 7. Olağan Kongresi'nde, inançla, aşkla, şevkle mücadele ettiklerini ve gayret gösterdiklerini belirtti.

Artık 'şu yoldan yürüyeceksiniz' diye hiza verilen, kendisine talimatlar verilen bir Türkiye olmadığını vurgulayan Kandemir, şunları söyledi:

"Geçmişte olsak bir büyük ülkenin devlet başkanı bize parmak sallasa 'acaba ekonomi çalkalanır mı başımıza ne gelir' diye yutkunurdu birileri. Biz bunu "one minute" de yaşadık. 'İşte şimdi hapı yuttuk' demişlerdi. Ama öyle olmadı. Bu millet kendi yönünü kendi tayin etti. Bugün evet zor; ki biz zorluğa talibiz; kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız sık sık 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyor. Bizim milletimiz ne zaman iş başa düşse Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da hangi tarihi destana bakarsak her defasında görürüz, üzerine düşen vazifeyi yapmıştır."

Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam ettiğini anlatan Kandemir, "Bizim meselemiz muhalefet meselesi. Karadeniz'de gaz bulursunuz sevinemezler. Çünkü bunlar ayaklarını bu topraklara koymuş isimler değil. Oy verenleri istisna tutuyoruz." dedi.

Türkiye'nin müdahalesi olmasa Suriye'de bir terör devleti kurulacağını ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Türkiye kuşatılacak Orta Doğu'ya geçiş engellenecekti. Oradan birtakım büyük devletler işte bugün efelenenler bir hesap yapmışlardı. Onların firmaları orada büyük büyük hendekler kazmış yer altından büyük büyük depolar yapmışlardı. Akıllarınca bizi terbiye edeceklerdi. O gün kararlılıkla 'Suriye'ye giriyoruz' denildiğinde muhalefet temsilcilerinin söylediklerini unutmamamız lazım. 'Ne işimiz var bizim Sureyi bataklığında' dediler. Esasında cümleleri kazıdığımızda başka şeyler de buluruz, onu milletimizin ferasetine bırakıyoruz. Kahraman ordumuz o paçavra sürülerini dağıttı geçti. Onların kurdukları o büyük planlar adeta derdest oldu, dağıldı gitti."

Mehmetçiğin canı pahasına mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Kandemir, "Biz iddiamızı yükseğe koydukça, 'kendi yolumuzu biz kendimiz çizeriz kimseye eyvallah etmeyiz' dedikçe saflar keskinleşecek. Türkiye'yi acaba kuşatabilir miyiz diye imtihanımız artacak. Bunu görüyoruz. 2023 seçimleri kolay bir seçim olmayacak. Biz 2023'e giderken Cumhur İttifakı el ele verecek, kol kola verecek milletimize gerçekleri anlatacak." ifadelerini kullandı.



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