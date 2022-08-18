  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesine son veda
Yaşam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesine son veda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin hayatını kaybeden annesi Aişe Canikli son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 18:57:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesine son veda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin 96 yaşında vefat eden annesi Ayşe Canikli dualar eşliğinde Giresun'un Alucra ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Ayşe Canikli'nin cenazesi Alucra Merkez Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip Giresun Müftüsü Ramazan Topcan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığına götürülen annesi Ayşe Canikli'nin naaşını omuzunda taşıdı.

Ayşe Canikli, Alucra ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Defin işlemleri sonrası mezarlık girişinde taziyeleri kabul eden Nurettin Canikli'nin üzgün olduğu görüldü.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Cemal Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, Alucra Kaymakam Vekili Muhammet Cengiz, Alucra Belediye Başkan Vekili Burak Bıyıkçı, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı
Gündem

İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla a..
Bulgarlardan sonra şimdi de onlar! Türkiye'den litre litre ayçiçek yağı alıp ülkelerine götürüyorlar
Ekonomi

Bulgarlardan sonra şimdi de onlar! Türkiye'den litre litre ayçiçek yağı alıp ülkelerine götürüyorlar

Bulgarlardan sonra bu kez Gürcüler, dolar kurunun değer kazanması sonrası Türkiye'ye alışveriş için akın etmeye başladı. Gürcülerin çoğunluk..
Yargıtay’dan emsal kararı O kişiler asgari ücretle çalıştırılamayacak
Gündem

Yargıtay’dan emsal kararı O kişiler asgari ücretle çalıştırılamayacak

Avukat sekreteri olarak yıllarca çalışan bir kadın, maaş alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Mahkeme, katibin tazminat alacaklarını asgari ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23